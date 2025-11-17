A Milli Futbol Takımı, İspanya ile Kritik Maçta Karşılaşıyor

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında yarın deplasmanda İspanya ile karşı karşıya gelecek.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, yarın saat TSİ 22.45'te La Cartuja Stadyumu'nda İspanya ile mücadele edecek. Milliler, grupta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucunda aldığı 12 puanla 2. sırada bulunuyor. Grupta 5'te 5 yapan İspanya ise liderlik koltuğunda yer alıyor.

Ay-yıldızlılar, Bulgaristan mücadelesiyle Dünya Kupası için play-off oynama hakkı kazandı. A Millilerin, İspanya'yı 7 farklı skorla mağlup etmesi durumunda matematiksel olarak grubu lider tamamlayıp, kupaya doğrudan katılma durumu da bulunuyor.

13. randevu

Türkiye ile İspanya bugüne kadar 9'u resmi, 3'ü özel olmak üzere toplam 12 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 1 kez sahadan galip ayrılırken, 7 defa da mağlup oldu. 4 maç ise berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda ay-yıldızlılar rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde 23 gol gördü.

A Milliler, İspanya'ya karşı tek galibiyetini 14 Mart 1954'te 1954 FIFA Dünya Kupası elemelerinde İstanbul'da oynanan mücadelede 1-0'lık skorla aldı.

İki ülke arasında 7 Eylül 2025 tarihinde Konya'da oynanan son maçı Türkiye 6-0'lık skorla kaybetti.

Millilerin 647. müsabakası

Milliler, 359'u resmi, 287'si özel toplam 646 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 255 galibiyet elde ederken, 241 mağlubiyet ve 150 de beraberlik aldı. Ay-yıldızlılar, oynadığı karşılaşmalarda 893 gol kaydederken, kalesinde ise 924 gole engel olamadı.

Vincenzo Montella 29. maçında

Teknik Direktör Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı ile bugüne kadar 21'i resmi, 7'si de özel olmak üzere 28 müsabakaya çıktı. Montella yönetimindeki A Milliler, bu mücadelelerde 16 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

İsmail Yüksek cezalı

Millilerde, İsmail Yüksek sarı kart cezasından dolayı İspanya karşılaşmasında oynamayacak. Sağ el bileğinden sakatlığı bulunan kaptan Hakan Çalhanoğlu da kadrodan çıkarıldı. Aday kadroya ise Ümit Milli Takım'dan İsak Vural ile Yusuf Akçiçek dahil edildi.

3 futbolcu sarı kart sınırında

Ay-yıldızlarda ayrıca İspanya maçı öncesinde 3 futbolcu da sarı kart sınırında yer alıyor. A Milli Takım'da; Kenan Yıldız, Oğuz Aydın ve Kerem Aktürkoğlu, İspanya karşısında sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.

Vincenzo Montella'nın aday kadroya davet ettiği futbolcular şöyle:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Savunma: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund), İsak Vural (Pisa)

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

Felix Zwayer düdük çalacak

İspanya ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ile Christian Dietz yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Sven Jablonski olacak. Maçta VAR'da Bastian Dankert, AVAR'da da Daniel Schlager görev yapacak. - SEVİLLA