Üye Girişi
Haberler

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na uğurlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen uğurlama yemeğinde, A Milli Futbol Takımı oyuncuları ve teknik ekibi, EURO 2024'e doğrudan katılma hakkı kazanan takımı destekleyen sponsorlarla bir araya geldi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, takımın başarılı performansını vurgulayarak, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılar diledi. A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürmek için 3 Haziran'da İtalya'ya gidecek.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı için Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde uğurlama yemeği düzenlendi.

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı oyuncuları ve A Milli Futbol Takımı'nın sponsorluğunu üstlenen firmaların üst düzey yöneticileri yer aldı.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: "A MİLLİ TAKIMIMIZI EURO 2024'E UĞURLAMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİK"

Yemek öncesinde bir konuşma yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "A Milli Futbol Takımımızın birbirinden değerli, birbirinden özel futbolcuları, teknik direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ve birbirinden değerli insanlardan oluşan teknik ekibimiz, A Milli Takımımıza hizmet veren tüm değerli profesyonellerimiz, Türk futbolunun ve A Milli Futbol Takımımızın destekçisi birbirinden değerli sponsorlarımızın yöneticileri, TFF Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve değerli profesyonellerimiz, bu çok özel davete hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tarihinde ilk kez eleme grubunu lider tamamlayarak EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkı kazanan, Avrupa'nın en genç ve değerli milli takımlarından A Milli Futbol Takımımızı, Avrupa Futbol Şampiyonası'na uğurlamak için bir araya geldik. Biliyorsunuz her sponsorluk lansmanında altını çiziyorum, çizmeye de devam edeceğim. Biz sponsorlarımızı iş ve çözüm ortağımız olarak görüyoruz. Onların FIFA ve UEFA sıralamalarında yükselişe geçen Türk futboluna, göz bebeğimiz olan milli takımlarımıza sponsor olması çok değerli ve anlamlı. Sektörlerinde ülkemizin ve dünyanın lideri olan birbirinden değerli sponsorlarımıza, Türk futboluna kattıkları değer için bir kez daha teşekkür ediyorum. Ailemize yeni katılan sponsorlarımıza da bir kez daha hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.

"ALMANYA'DA DÜZENLENECEK AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI'NDA EV SAHİBİ GİBİ SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

Taraftarlarımızın EURO 2024 boyunca A Milli Futbol Takımı'na vereceği desteğin önemine değinen Başkan Büyükekşi, "Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası bizim için çok farklı bir turnuva olacak. Tüm Avrupa'dan, Türkiye'den vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ile ev sahibi gibi sahaya çıkacağız. Başta Almanya'dan, Avusturya'dan, Hollanda'dan ve Belçika'dan olmak üzere Avrupa'nın her yerinden gurbetçi vatandaşlarımız hasretle A Milli Futbol Takımımızı bekliyorlar. Teknik direktörümüz Montella'yı göreve getirdikten sonra FIFA dünya sıralamasında yükselişe geçen A Milli Futbol Takımımızın, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da bu çıkışının devam edeceğine inancımız tamdır. Teknik direktörümüz Montella geniş kadromuzu açıkladı ve takımımızı kampa aldı. Kulüplerinde sezonu tamamlayan milli futbolcularımız da kampa katılıyorlar. Haziran başında deplasmanda İtalya ve Polonya ile maçlar yaparak EURO 2024 hazırlıklarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"EURO 2032'DE AVRUPA ŞAMPİYONU OLACAK MİLLİ TAKIMIMIZIN TEMELLERİNİ ATTIK"

A Milli Takımımızdan beklentilerin yüksek olduğunu vurgulayan Mehmet Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tekrar altını çizmekte fayda görüyorum. 2032 yılında İtalya ile birlikte Türkiye'de ev sahipliği yapacağımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olacak milli takımımızın temellerini attık. Avrupa'nın en genç ve değerli milli takımlarından birisinin temellerini atarken alt yaş gruplarındaki milli takımlarımızla da yakından ilgileniyoruz. Ayrıca Avrupa'da forma giydikleri kulüplerinde şampiyon olan milli oyuncularımız Arda Güler'i, Hakan Çalhanoğlu'nu ve Yunus Akgün'ü bir kez daha tebrik ediyorum. Biliyorsunuz geçen sene İstanbul'da ev sahipliği yaptığımız Şampiyonlar Ligi Finali'nde milli takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu, Inter kaptanı olarak finale çıkmıştı. Bu yıl da Şampiyonlar Ligi Finali'ne iki Türk oyuncumuz çıkacak. Arda Güler Real Madrid, Salih Özcan Borussia Dortmund formasıyla Şampiyonlar Ligi Finali'ne çıkacaklar. Böylece Şampiyonlar Ligi kupası, bir milli oyuncumuzun elinde havaya kalkacak. Şimdiden iki milli futbolcumuza da başarılar dilerim."

"GÜLE GÜLE GİDİN, TÜM TÜRKİYE'NİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜN İNŞALLAH"

A Milli Futbol Takımı'nın büyük başarılar yakalayacağına olan inancını dile getiren Başkan Büyükekşi, "A Milli Takımımızın değerli sporcuları, sizler taşıdığınız ay-yıldızlı formanın sorumluluğunun farkında, tüm Türkiye'nin göz bebeği olan, çok özel sporcularsınız. Her biriniz bizim için çok özelsiniz. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak başarılarınızın yükselerek devam edeceğine yürekten inanıyorum. Yolunuz açık olsun. Güle güle gidin, tüm Türkiye'nin yüzünü güldürün inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. En büyük Türkiye!" diyerek sözlerini noktaladı.

KOLPA GRUBU VE DOĞU DEMİRKOL GECEDE SAHNE ALDI

Yemek sırasında küçük bir konser veren Kolpa grubu, en sevilen şarkılarını milli takım için seslendirdi. Yemeğin ardından sahneye çıkan Doğu Demirkol ise sergilediği kısa performansta esprileriyle geceye renk kattı.

MİLLİLER 3 HAZİRAN'DA İTALYA YOLCUSU

3 Haziran 2024 Pazartesi gününe kadar çalışmalarını Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek olan A Milli Futbol Takımı, bu tarihte İtalya ile oynanacak özel maç için Bologna kentine gidecek. 4 Haziran 2024 Salı günü Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak olan İtalya - Türkiye karşılaşması, TSİ 22.00'de başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Futbol Takımı Mehmet Büyükekşi Türkiye İtalya Futbol Milli Takım Futbol Spor Haberler

Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini

Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini

 Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

 Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp 'tasarruf' vurgusu yaptı

Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp "tasarruf" vurgusu yaptı

Bakmadan Geçme

İnstagramda sorun mu var 31 Mayıs 2024? #129300 İtalya Türkiye milli maç ne zaman? A Mili Takım 2024 hazırlık maçı ne zaman? #128681 #127987 31 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 31 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 31 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 31 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 31 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 31 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 31 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 31 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! 31 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 31 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete atamalar listesi! #128220 Liseliler dikkat! Devamsızlık 5 gün olursa teşekkür belgesi alınır mı? Lisede devamsızlık 5 gün olunca belge veriliyor mu? 31 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? #128680 Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 31 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 31 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? #128680 Cengiz Özkan neden yok (Sen Türkülerini Söyle)?
Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title