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A Milli Futbol Takımı Hollanda'yı 1-0 Yendi

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında A Milli Futbol Takımı, Hollanda ile karşılaştı. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan milliler, Samet Akaydin'in golüyle galip geldi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında A Milli Futbol Takımı, Hollanda ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı millilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Gakpo'nun topuk pasıyla meşin yuvarlakla buluşan Depay'ın sol taraftan ceza sahasına girip, kaleyi karşısına aldıktan sonra yaptığı vuruş üstten auta çıktı.

21. dakikada A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği sert şutta top savunmada Van Dijk'e çarparak kornere gitti.

35. dakikada A Milli Takım'ın sol taraftan kullandığı kornerde Hakan Çalhanoğlu'nun ortasında savunma topu uzaklaştırdı. Meşin yuvarlağı sağ kanattan önünde bulan Arda Güler'in arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Samet Akaydin'in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

Stat: Berlin Olimpiyat

Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, de Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Simons, Reijnders, Bergwijn, Gakpo, Depay

Yedekler: Bijlow, Flekken, Geertruida, de Ligt, Wijnaldum, Weghorst, Frimpong, Van de Ven, Veerman, Blind, Malen, Brobbey, Zirkzee, Gravenberch

Teknik Direktör: Ronald Koeman

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, İrfan Can Kahveci, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Gol: Samet Akaydin (dk. 35) (Türkiye)

Sarı kart: Simons (Hollanda) - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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