A Milli Futbol Takımı Hollanda'ya gitti
Eskişehir'deki hazırlıklarını tamamlayan A Milli Futbol Takımı, Japonya ile oynayacağı karşılaşma için özel uçakla Hollanda'ya gitti. Milliler, Maastricht Aachen Havalimanı'na iniş yaparak oradan kamp yapacakları Sittard kentine geçecek.
Eskişehir'deki hazırlıklarını tamamlayan A Mili Futbol Takımı, Japonya ile oynayacağı karşılaşma için özel uçakla Hollanda'ya gitti. Milliler, Maastricht Aachen Havalimanı'na iniş yaparak oradan kamp yapacakları Sittard kentine geçecek.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 5'inci maçında Eskişehir'de Ermenistan ile 1-1 beraber kalan A Mili Futbol Takımı, kentte kalarak Japonya hazırlık maçı hazırlıklarını tamamladı. Bugün konakladıkları otelden otobüsle çıkan milliler Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı'na geldi. Kafile buradaki pasaport işlemlerinin ardından uçakla Hollanda'ya uçtu. A Milli Futbol Takımı kafilesinde Ermenistan maçı sonrası kamptan ayrılan Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakçı yer almadı.
Hollanda'nın Maastricht Aachen Havalimanı'na iniş yapacağı öğrenilen millilerin oradan da kamp yapacağı Sittard kentine geçeceği belirtildi. A Milli Futbol Takımı, 12 Eylül'de Japonya ile Belçika'da hazırlık maçı oynayacak.