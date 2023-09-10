A Milli Futbol Takımı Hollanda'ya geldi

A Milli Futbol Takımı, Japonya ve Belçika ile oynayacağı özel maçlar öncesinde Hollanda'nın Sittard şehrine geldi. Takım, kamp yapacağı otele geçti ve dinlenmeye çekildi.

A Milli Futbol Takımı, salı günü Japonya ile Belçika'da oynayacağı özel maç öncesinde kamp yapacağı Hollanda'nın Sittard şehrine geldi.

A Milli Futbol Takımı, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçakla, 3 saat 15 dakikalık yolculuğun ardından Maastricht Aachen Havalimanı'na ulaştı. Kafileyi T.C. Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal ve Deventer Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz karşıladı.

Milli futbolcular kendilerini bekleyen bir grup taraftarla fotoğraf çektirdi ve imza dağıttı. Kafile, daha sonra otobüsle kamp yapacağı otele geçti ve dinlenmeye çekildi.

Ay-yıldızlılar yarın TSİ 18.00'de Belçika'nın Genk şehrinde yer alan Cegeka Arena'da maç öncesindeki son çalışmasını yapacak. Teknik Direktör Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir futbolcu TSİ 17.00'da basın toplantısı düzenleyecek. - İSTANBUL