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A Milli Futbol Takımı, Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Milliler, ilk yarıyı önde tamamlamasına rağmen ikinci yarıda yediği gollerle mağlup oldu. Şampiyonada F Grubu'nda ikinci olarak bir üst tura çıkan A Milliler, son 16 turunda da Avusturya'yı elemişti.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenildi ve turnuvaya veda etti.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile oynadı. Milliler ilk yarıyı 1-0 önde tamamlasa da ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Ay-yıldızlılar bu sonuçla turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Şampiyonada F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile karşılaşan kırmızı-beyazlılar 6 puanla ikinci olarak adını bir üst tura yazdırmıştı. A Milliler son 16 turunda da Avusturya'yı 2-1'lik skorla elemişti. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

A Milli Futbol Takımı Avusturya Hollanda Spor Güncel Haberler

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