A Milli Futbol Takımı Hırvatistan maçı hazırlıklarına devam ediyor

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçı öncesi ikinci gününde çift antrenman yaptı. Takım, yarınki maç için Osijek'e hareket edecek.

A Milli Futbol Takımı, 12 Ekim Perşembe günü Hırvatistan ile oynayacağı 2024 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçının hazırlıklarında ikinci günü geride bıraktı. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde günü çift antrenmanla geçiren ay-yıldızlılar, yarın İstanbul'dan karşılaşmanın oynanacağı Osijek'e gidecek.

A Milli Futbol Takımının sabah antrenmanı, saat 10.30'dan başlayarak iki grup halinde gerçekleştirilirken, her iki grup da video görüntüleri eşliğinde yapılan taktiksel hazırlık sonrasında sahaya geçti. Sahada ise ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışmalar yapıldı. Akşam saat 17.00'de başlayan ikinci antrenmanda ise yine video görüntüleri eşliğindeki taktiksel hazırlığın ardından sahaya geçilirken, sahada ise neşeli anlara sahne olan ısınma bölümünün ardından 5'e 2 çalışmasını takiben taktiksel çalışmalar ve maç yapıldı.

Dünkü antrenmanda hafif sakatlığı nedeniyle yer alamayan Orkun Kökçü ve seyahat programı nedeniyle dün akşam saatlerinde kampa katılan Rıdvan Yılmaz bugünkü antrenmanlarda yer alırken, sakatlığı devam eden Yusuf Sarı çalışmalara katılmadı.

Ay-yıldızlıların bu akşamki antrenmanını TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip ederken, milli futbolcu Cengiz Ünder de kampı ziyaret etti ve idmanı izledi.

Milliler, yarın saat 10.30'da basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Hırvatistan maçının hazırlıklarına devam edecek, saat 15.00'te ise Hırvatistan'ın Osijek kentine gidecek. - İSTANBUL