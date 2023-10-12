A Milli Futbol Takımı, UEFA EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında lider durumda bulunan Hırvatistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç, Osijek şehrindeki Opus Arena'da oynanacak.

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, UEFA EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında bu akşam deplasmanda averajla önünde lider durumda bulunan Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Osijek şehrindeki Opus Arena'da yapılacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Anthony Taylor yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Gary Beswick ve Adam Nunn, dördüncü hakemliğini ise Michael Salisbury üstlenecek.

Opus Arena'da oynanacak mücadele öncesi stat çevresinde toplanan Türk ve Hırvat taraftarlar da maç saatini beklemeye başladı. Stat dışına da dev ekran kurulurken, taraftarlar tezahüratlarla maçın atmosferini yaşıyor.

Öte yandan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı taşıyan otobüs de stada giriş yaptı.