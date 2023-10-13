A Milli Futbol Takımı Hırvatistan'ı Yenerek Liderliğe Yükseldi

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6'ncı maçında deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen A Milli Futbol Takımı'nda galibiyet coşkusu yaşanıyor.

Türkiye, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6'ncı maçında deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, karşılaşmanın ardından Konya'ya gitmek üzere havalimanına hareket etti. Millilerin takım otobüsünde Hırvatistan galibiyeti şarkılarla kutlandı. Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz başta olmak üzere milliler, Erkin Koray'ın 'Fesuphanallah' şarkısını söyleyerek galibiyet coşkusunu yaşadı.