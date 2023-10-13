A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'ı yenerek avantaj sağladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan'ı 1-0 yenerek grubunda avantaj sağlayan A Milli Futbol Takımı'nı galibiyetten dolayı kutladı.

Maçın ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Bakan Bak, "Bu akşamki oyun nedeniyle oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Harika oyun sergilediler. Grupta avantajlı pozisyon elde ettiler. Konya'da da devamını getirmek lazım. Bu takım Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hak ediyor. Letonya maçı çok önemli. Konya'da bu gençler bu güzel oyunlarını devam ettirecekler. 2032 Avrupa Şampiyonası organizasyonu ile ilgili karar açıklandı. Bu da bizim için önemli. Türkiye'nin altyapısı ve organizasyon yeteneğiyle geldiğimiz noktayı ifade eden sonuçtu." diye konuştu.

Galibiyetin Türk milletine hayırlı olması temennisinde bulunan Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Bu takım iyi bir jenerasyon. Türk milletine hayırlı olsun. Maç esnasında güzel bir oyun sergilediler. Türkiye dünyada en genç statlara sahip. 38 stadımız mevcut, bunların hepsi Avrupa standartlarında. Şanslıyız ki, sporun içinden gelen bir Cumhurbaşkanımız var. Kendisi de aradı sporcularla görüştü. Pazar günü de bu galibiyeti taçlandırıp, evimiz gibi olacak Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Bu takım bunu hak ediyor. Montella çocuklarla beraber güzel organize etmiş. Tebrik ediyoruz, gurur duyuyoruz. Güçlü bir spor altyapısı ve Türk sporu geliyor. Bunun sonucunu diğer branşlarda da görüyoruz. Konya'daki vatandaşlarımızı maça davet ediyoruz. Bu coşkuyu onlar da katılsınlar."

Büyükekşi: "Türkiye'ye daha büyük mutluluklar yaşatmamız lazım"

Çok sevinçli olduklarını vurgulayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ise "Teknik ekibimize, futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız aradı, kaptanımızı hocamızı tebrik etti. Çok mutluyuz. Çok sevinçli ve heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

"İki gün önce İtalya'yla 2032 Avrupa Şampiyonası düzenleme yetkisini aldık." diyen Büyükekşi, "Bu galibiyetin ardından pazar günü de Letonya galibiyetini de alırsak bir hafta içinde ikinci Avrupa Şampiyonası garanti olacak. Çok mutlu ve gururluyuz. Futbolcularımızla, hocamızla gurur duyuyoruz. Soyunma odasında bayram havası var. Futbolcularımız çok mutlu. Birbirleriyle sarmaş dolaş hepsi. Seyircilerimize teşekkür ediyoruz. Türkiye'ye daha büyük mutluluklar yaşatmamız lazım. Vatandaşlarımızı en güzel şekilde mutlu etmemiz lazım. Bunların sayısını arttırmamız lazım. Bir seferlik sevinçler olmaması lazım. Takımımız çok güzel oynadı. Bütün gollük pozisyonları biz bulduk ilk devrede. Önemli olan 3 puandı. Hocamıza güveniyorduk, o da güvenimizi boşa çıkarmadı. Saha kenarında da takımı orkestra şefi gibi yönetti. Her anı yaşadı. Biz de tribünde kendisini alkışladık." değerlendirmesinde bulundu.