A Milli Futbol Takımı Hırvatistan'ı Yendi
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda lider durumda bulunan A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'ı deplasmanda 2-0 yenerek liderlik şansını sürdürdü.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemelerinin 9. haftasında A Milli Futbol Takımı'nın lider durumda bulunduğu D Grubu'nda, Hırvatistan deplasmanda Letonya'yı 2-0 yenerek gruptan çıkma ve lider olma şansını sürdürdü.
Letonya'ya konuk olan Hırvatistan, Majer'in 7. dakikada ve Kramaric'in 16. dakikadaki golleriyle karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Bu sonuçla D Grubu'ndaki son maçlar öncesinde 13 puanlı Hırvatistan'ın, 16 puanı bulunan Türkiye'nin önünde grubu ikili averajla lider bitirme şansı devam etti.
A Milli Futbol Takımı, 21 Kasım Salı günü oynayacağı gruptaki son maçında Galler'e konuk olurken Hırvatistan ise Ermenistan'ı ağırlayacak.