A Milli Futbol Takımı Hırvatistan'ı 1-0 Mağlup Etti

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı maçında deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, sonuna kadar hak edilmiş bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Opus Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Montella, "Bütün futbolcularımıza teşekkürle sözlerime başlamak istiyorum. Maçın başından sonuna kadar ruhlarını sahada bırakan bir futbolcu grubu vardı. Üç gündür, hem zihinsel hem de fiziksel bir çalışma yaptık, taktiksel dışında. Sonuna kadar mücadele verdiler, taktiksel anlamda iyi bir cevap oldu. Üç günde yaptıklarımız yoğun da olsa bize sahada güzel cevap verdi. Milli takım ailesine teşekkür etmek istiyorum, geldiğimiz günden beri sürekli destek veriyorlar. Maçın başından itibaren sahada birliktelik vardı, sonuna kadar hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

"Futbolcularımız mükemmel bir akşam yaşattılar, sonuna kadar mücadele verdiler." diyen Vincenzo Montella, şöyle konuştu:

"Bunun ne kadar büyük bir sportif başarı olduğunu şuradan anlayabiliriz. Hırvatistan, Avrupa elemelerinde kendi ülkesinde ilk defa kaybediyor. Biz de onları deplasmanda ilk defa yeniyoruz. Futbolcularımız sahada milli gurur duygularıyla mücadele verdiler. İlk yarıda sadece beni üzen tek taraf bir gol daha atabilirdik, atamadığımız için maç biraz daha uzadı. Enerjimizi biraz daha fazla harcadık. Deneyimlerime göre konuşmak gerekirse bir dahaki maçın en zor maç olduğunu söyleyebilirim. Çünkü grubun sonuncusuyla oynuyorsunuz, tamamen farklı bir maça hazırlanmanız gerek. Hem zihinsel hem de fiziksel olarak iyi hazırlanmamız gerek."

İtalyan teknik adam, "Grup liderliği için avantaj yakaladığınızı söyleyebilir miyiz?" sorusuna, "Hayır söyleyemeyiz, Hırvatistan'ın hala bir eksik maçı var, bizim de iki maçımız daha var. Şimdiden bir dahaki maça konsantre olmamız gerekiyor. Sonra yine bu konuşmaları yapabiliriz." yanıtını verdi.

Montella, "İsmail Yüksek ve Salih Özcan yan yana kusursuza yakın oynadı. Onların performansını nasıl değerlendirirsiniz?" sorusunu ise, "İkisi mükemmele yakın, çok iyi oynadılar tüm enerjilerini sahada bırakan bir ikili gördük ama onlar çok iyiydi, diğerleri biraz daha az iyiydi diyemem herkes çok iyiydi. Stoperdeki ikilimiz de beraber ne zaman oynadılar hatırlamıyorum. Samet bugün gerçekten devleşti orada, Abdülkerim Bardakçı da mükemmel bir performans verdi. Genel olarak bazıları daha gösterişli oynayabilir, bazıları biraz daha az gözükse de Cenk'in de altını çizmemiz gerekiyor, çünkü pozisyonu dışında oynayan bir futbolcu. Gerçekten belki de en iyi performansını bu akşam verdi. Şunun da altını çizmek istiyorum, maçı bitirdiğimiz ofansif hatta baktığınızda bir 2005'li, bir 2002'li, bir de 2000'li futbolcu vardı. Geleceğimiz için de çok güzel bir görüntü oldu." şeklinde yanıtladı.