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A Milli Futbol Takımı Hırvatistan'a gitti

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı maçında A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Milli takım, mücadele için Osijek şehrine hareket etti.