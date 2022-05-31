A Milli Futbol Takımı, günü izinli geçirecek - Haberler

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A Milli Futbol Takımı, günü izinli geçirecek

AA - Süha Gür - Spor
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A Milli Futbol Takımı, günü izinli geçirecek

UEFA Uluslar Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçlara hazırlık kapsamında kampta bulunan A Milli Futbol Takımı, günü izinli geçirecek.

UEFA Uluslar Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçlara hazırlık kapsamında kampta bulunan A Milli Futbol Takımı, günü izinli geçirecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4-14 Haziran tarihleri arasında oynayacağı dört karşılaşma için 27 Mayıs Cuma gününden itibaren TFF'nin Riva'daki tesislerinde kampta olan ay-yıldızlılar, teknik direktör Stefan Kuntz'un kararıyla izin yapacak.

Milliler, 1. Grup'ta Faroe Adaları ile 4 Haziran Cumartesi günü oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına yarın 17.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

AA / Süha Gür - Spor

A Milli Futbol Takımı Haziran Futbol UEFA Spor Haberler

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