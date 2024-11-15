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A Milli Futbol Takımı Galler Maçı İçin Kayseri'ye Ulaştı

A Milli Futbol Takımı Galler Maçı İçin Kayseri'ye Ulaştı
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ile yapacağı maç öncesi Kayseri'ye geldi. Futbolcular, havaalanında atlı polisler tarafından karşılandı ve stadyuma yola çıktı.

A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ile yapacağı maç için Kayseri'ye gelirken, uçaktan inen futbolcular, atlı polisler tarafından karşılandı. Futbolcuların havaalanından stadyuma yolculuğu havadan görüntülendi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yarın Galler ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı akşam saatlerinde Kayseri'ye ulaştı. Özel uçakla Kayseri'ye inen millileri Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler karşıladı. Havaalanı çıkışana kadar millilere eşlik eden atlı polisler, yerini araçlı polis kortejine bıraktı.

Öte yandan, millilerin atlı polisler tarafından karşılanması ve stadyuma gelişi havadan görüntülendi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medyadan yaptığı paylaşımda milli takıma başarılar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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