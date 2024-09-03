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A Milli Futbol Takımı, Galler maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında Galler ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü. Milli takımın antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve diğer yöneticiler de takip etti.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül'de Cardiff'te Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan ve bu akşam İstanbul'a dönecek milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu idmanda yer almadı.

Kalçasından sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu ve sol kasığında zorlanma tespit edilen Semih Kılıçsoy bugünkü antrenmana da katılmadı. Eren Elmalı da tedbir amaçlı idmana çıkmadı.

Aday kadroya sonradan davet edilen Corendon Alanyaspor forması giyen Yusuf Özdemir ise antrenmana katıldı.

Milli takımın çalışmasını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, A Milli Takım Sorumlusu Ceyhun Kazancı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri de takip etti. Hacıosmanoğlu'nun kızı Ela da idmanı izledi.

Ay-yıldızlı ekip yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla Galler karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

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