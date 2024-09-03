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A Milli Futbol Takımı Galler maçı hazırlıklarına devam ediyor

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A Milli Futbol Takımı, Galler maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanda taktik çalışmaları üzerinde duruldu. Sakatlıkları bulunan bazı oyuncuların ise antrenmana katılmadığı belirtildi.

A Milli Futbol Takımı, 6 Eylül Cuma günü deplasmanda oynayacağı Galler maçının hazırlıklarına devam etti.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde basına açık gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma üzerinde duruldu.

Milli takım kampından dün izin alarak ayrılan ve Benfica ile transfer görüşmelerini gerçekleştiren Kerem Aktürkoğlu, akşam saatlerinde kampa katılacak.

Genç futbolcu Semih Kılıçsoy sol kasığındaki sakatlığı sebebiyle bu antrenmanda yer almazken; kaptan Hakan Çalhanoğlu ise kalçasındaki ağrı devam ettiği için bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü. Eren Elmalı'nın tedbir amaçlı antrenmana katılmadığı öğrenildi. Yusuf Özdemir ise bugün kampa katıldı.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da antrenmanı takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella Güncel Galler Spor

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