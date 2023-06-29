A Milli Futbol Takımı FIFA dünya sıralamasında yükseldi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Letonya ve Galler maçlarını kazanan A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 41'inciliğe yükseldi. Arjantin zirvedeki yerini korurken, Türkiye'nin gruptaki rakiplerinden Hırvatistan 6'ncı, Galler 35'inci, Ermenistan 90'ıncı, Letonya ise 134'üncü sırada yer aldı. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 20 Temmuz'da açıklanacak.