A Milli Futbol Takımı FIFA dünya sıralamasında yükseldi
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Letonya ve Galler maçlarını kazanan A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 41'inciliğe yükseldi. Arjantin zirvedeki yerini korurken, Türkiye'nin gruptaki rakiplerinden Hırvatistan 6'ncı, Galler 35'inci, Ermenistan 90'ıncı, Letonya ise 134'üncü sırada yer aldı. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 20 Temmuz'da açıklanacak.
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 41'inciliğe yükseldi.
FIFA'nın internet sitesinde güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda oynadığı Letonya ve Galler maçlarını kazanan ay-yıldızlı ekip, 1484,47 puanla 2 basamak çıktı.
Arjantin zirvedeki, Fransa 2'nci, Brezilya da 3'üncü sıradaki yerini korudu. Türkiye'nin gruptaki rakiplerinden Hırvatistan 6'ncı, Galler 35'inci, Ermenistan 90'ıncı, Letonya ise 134'üncü sırada yer aldı.
En büyük çıkışı, 8 basamak yükselerek 104'üncülüğe yerleşen Kazakistan kaydetti.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 20 Temmuz'da açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takım
|Puan
|Değişim
|1
|Arjantin
|1843,73
|-
|2
|Fransa
|1843,54
|-
|3
|Brezilya
|1828,27
|-
|4
|İngiltere
|1797,39
|+1
|5
|Belçika
|1788,55
|-1
|6
|Hırvatistan
|1742,55
|+1
|7
|Hollanda
|1731,23
|-1
|8
|İtalya
|1726,58
|-
|9
|Portekiz
|1718,25
|-
|10
|İspanya
|1703,45
|-