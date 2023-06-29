A Milli Futbol Takımı FIFA dünya sıralamasında yükseldi

A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan Haziran ayı dünya sıralamasında iki basamak yükselerek 41. sıraya çıktı. Ay-Yıldızlılar, nisan ayı sıralamasında da bir sıra yükselmişti.

Türkiye'nin 1.484 puanla 41. basamakta yer aldığı sıralamada, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki rakiplerimizden Hırvatistan bir sıra yükselerek 6'ncılığa yerleşirken, Ermenistan ise en fazla yükseliş kaydeden ülkeler arasına girerek 97'nci sıradan 90'ıncı sıraya çıktı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Temmuz'da açıklanacak.