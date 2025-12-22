A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında 25. sıradaki yerini korudu
A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın aralık ayı dünya sıralamasında 25. sırada yer alarak 1582,69 puanla pozisyonunu korudu. İspanya, 2025 yılını zirvede tamamladı. Dünya sıralamasının bir sonraki açıklanma tarihi 19 Ocak 2026.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1582,69 puanla 25. sıradaki yerini korudu.
İspanya'nın 2025 yılını zirvede tamamladığı FIFA dünya klasmanında ilk 10 sıradaki ülkelerin yeri değişmedi.
Bir sonraki dünya sıralaması, 19 Ocak 2026'da açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takım
|Puan
|Değişim
|1
|İspanya
|1877,18
|-
|2
|Arjantin
|1873,33
|-
|3
|Fransa
|1870
|-
|4
|İngiltere
|1834,12
|-
|5
|Brezilya
|1760,46
|-
|6
|Portekiz
|1760,38
|-
|7
|Hollanda
|1756,27
|-
|8
|Belçika
|1730,71
|-
|9
|Almanya
|1724,15
|-
|10
|Hırvatistan
|1716,88
|-
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor