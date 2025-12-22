Haberler

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında 25. sıradaki yerini korudu

Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın aralık ayı dünya sıralamasında 25. sırada yer alarak 1582,69 puanla pozisyonunu korudu. İspanya, 2025 yılını zirvede tamamladı. Dünya sıralamasının bir sonraki açıklanma tarihi 19 Ocak 2026.

İspanya'nın 2025 yılını zirvede tamamladığı FIFA dünya klasmanında ilk 10 sıradaki ülkelerin yeri değişmedi.

Bir sonraki dünya sıralaması, 19 Ocak 2026'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1İspanya1877,18-
2Arjantin1873,33-
3Fransa1870-
4İngiltere1834,12-
5Brezilya1760,46-
6Portekiz1760,38-
7Hollanda1756,27-
8Belçika1730,71-
9Almanya1724,15-
10Hırvatistan1716,88-

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
500

