A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları'na mağlup oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Faroe Adaları'na 2-1 mağlup oldu ve gruptaki ilk yenilgisini aldı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Faroe Adaları'na 2-1 mağlup oldu ve gruptaki ilk yenilgisini aldı.

İstanbul'da Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan, Faroe Adaları'na da deplasmanda 2-1 mağlup olan Türkiye, son iki maçında 5 puan kaybetti.

Gruptaki ilk 4 maçında gol yemeyen ay-yıldızlı ekip, son iki maçında 5 gol yedi.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede ev sahibi takımın golleri Davidsen ve Edmundsson'dan geldi. Milli takımın tek golünü ise Serdar Gürler attı.

Türkiye bu sonuçla grubu 13 puanla lider tamamlarken, gruptaki ikinci galibiyetini alan Faroe Adaları puanını 8'e yükseltti ve üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye, Faroe Adaları'nda yine kazanamadı

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları ile deplasmanda oynadığı ikinci maçı da kazanamadı.

Ay-yıldızlı ekip 15 Temmuz 1991'de rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçta da sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Milli takım, rakibiyle deplasmanda oynadığı ikinci maçtan da mağlup ayrıldı ve zayıf rakibi karşısında tarihindeki ilk yenilgisini aldı.

Serdar Gürler ilk golünü attı

A Milli Takımın, Faroe Adaları karşısında tek golünü atan Serdar Gürler, ay-yıldızlı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı.

Oyuna ikinci yarıda dahil olan Serdar, karşılaşmanın 89. dakikasında fileleri havalandırdı.

Umut Bozok ilk milli maçına çıktı

A Milli Futbol Takımının Faroe Adaları ile oynadığı mücadelede oyuna sonradan giren Umut Bozok, ay-yıldızlı forma ile ilk maçına çıktı.

Umut, mücadelenin 82. dakikasında Eren Elmalı'nı yerine oyuna dahil oldu ve A Milli Takım formasını ilk kez giydi.