A Milli Futbol Takımı, günü çift idmanla geçirdi - Haberler

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 4 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da Faroe Adaları ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampta bulunan ay-yıldızlılar, günü çift antrenmanla geçirdi.

İdmanların sabah etabında milli futbolcular, atletik performans antrenörü Axel Busenkell nezaretinde ve bir eğitmen eşliğinde hazırlanan yoga programına katıldı. Oyuncular, ardından 6 grup halinde mental bir çalışma yaptı.

Teknik direktör Stefan Kuntz nezaretinde gerçekleştirilen akşam antrenmanına el topu oynayarak ısınan futbolcular, daha sonra hızlı pas çalışmasına geçti. Milli takım, ardından dar alanda pas, çift kaleli taktik çalışma ve şut idmanı ile idmanı sürdürdü.

Şut idmanının sonlarına doğru kaleci Uğurcan Çakır'dan eldivenleri devralan defans oyuncusu Merih Demiral, renkli anlara imza attı.

Ay-yıldızlıların çalışmasını TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da izledi.

A Milli Takımı, Faroe Adaları maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.