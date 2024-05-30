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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıklarını sürdürdü

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A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2024) hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda kuvvet ve core çalışması yapıldı, taktik pas drilleri ve taktik oyun üzerinde duruldu. Milliler, İtalya ve Polonya ile hazırlık maçları yapacak.

A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2024) hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve core çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma hareketleriyle devam eden idmanda taktik pas drilleri üzerinde duruldu. Antrenman, yarı sahada taktik oyunla tamamlandı.

Kampa bugün katılan Merih Demiral, antrenmanda yer aldı. İrfan Can Kahveci ile İsmail Yüksek ise takımdan ayrı bireysel program dahilinde çalıştı.

Ay-yıldızlıların antrenmanını TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ile Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da izledi.

Milliler, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

A Milli Takım, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında 4 Haziran'da İtalya, 10 Haziran'da ise Polonya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

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