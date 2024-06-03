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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında İtalya ile özel maçta karşılaşacak

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2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) için hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, İtalya ile deplasmanda özel bir maç yapacak. Maç, Bologna'da Renato Dell'Ara Stadyumu'nda oynanacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, özel maçta yarın İtalya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Bologna şehrindeki Renato Dell'Ara Stadyumu'nda yapılacak hazırlık mücadelesi, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Sebastian Gishamer yönetecek. Gishamer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Andreas Heidenreich ve Santino Schreiner yapacak.

Mart ayında oynadığı son iki hazırlık maçından mağlubiyetle ayrılan milliler, Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya da 6-1 kaybetmişti. Ay-yıldızlı ekip, İtalya'nın ardından EURO 2024 öncesindeki son hazırlık karşılaşmasını 10 Haziran'da deplasmanda Polonya ile oynayacak.

EURO 2024'te Türkiye F, İtalya B Grubu'nda

Türkiye'nin hazırlık maçında karşı karşıya geleceği İtalya da EURO 2024'te mücadele edecek.

Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda bulunuyor.

B Grubu'nda yer alan İtalya'nın şampiyonadaki rakipleri ise İspanya, Hırvatistan ve Arnavutluk.

Geniş aday kadroda değişiklikler

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın şampiyona öncesi açıkladığı 35 kişilik geniş aday kadrodan Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü sakatlıkları nedeniyle çıkarıldı. Bertuğ Yıldırım ise Ümit Milli Takım'a gönderildi.

Ümit Milli Takım'ın İskoçya ile oynayacağı maçın aday kadrosuna alınan Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan da İtalya maçının ardından yeniden A Takım kadrosuna dahil olacak.

Şampiyonlar Ligi Finali dolayısıyla milli takım kampına İtalya'da katılacakları açıklanan Arda Güler ve Salih Özcan'ın maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Panathinaikos), Cenk Özkacar (Valencia)

Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Can Uzun (Nürnberg), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Abdülkadir Ömür (Hull City), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor), Arda Güler (Real Madrid), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)

Kaynak: AA / Spor

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