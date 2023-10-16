A Milli Futbol Takımı EURO 2024'e katılmaya hak kazandı

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

A Milliler, UEFA EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında Konya'da Letonya'yı 4-0 yenerek Almanya'daki finallere adını yazdırdı. Türkiye, 1996, 2000, 2008, 2016 ve 2020'nin ardından son 3'ü üst üste olmak üzere toplam 6. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli ekip, günü izinli geçirecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlılar, Galatasaray derbisi hazırlıklarına devam edecek.

GALATASARAY

Günü izinli geçirecek olan Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla sürdürecek.

BASKETBOL

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

18: 00 Emlak Konut - Melikgazi Kayseri B.

SPOR BAKANLIĞI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Konya'da belediyeler tarafından yapılan tesislerin açılış törenlerine katılacak.

EURO 2024 ELEMELERİ

19: 00 Azerbaycan - Avusturya

21: 45 Cebelitarık - İrlanda Cumhuriyeti

21: 45 Yunanistan - Hollanda

21: 45 Belçika - İsveç

21: 45 Bosna-Hersek - Portekiz

21: 45 İzlanda - Lihtenştayn

21: 45 Lüksemburg - Slovakya

- TFF 3. Lig'de 6. hafta tek maçla tamamlanacak.