A Milli Futbol Takımı EURO 2024'e katılmaya hak kazandı
Spor Haberleri
A Milli Futbol Takımı, UEFA EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya'yı 4-0 yenerek Almanya'daki finallere adını yazdırdı. Türkiye, 6. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
A Milliler, UEFA EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında Konya'da Letonya'yı 4-0 yenerek Almanya'daki finallere adını yazdırdı. Türkiye, 1996, 2000, 2008, 2016 ve 2020'nin ardından son 3'ü üst üste olmak üzere toplam 6. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip, günü izinli geçirecek.
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah-beyazlılar, Galatasaray derbisi hazırlıklarına devam edecek.
GALATASARAY
Günü izinli geçirecek olan Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla sürdürecek.
BASKETBOL
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
18: 00 Emlak Konut - Melikgazi Kayseri B.
SPOR BAKANLIĞI
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Konya'da belediyeler tarafından yapılan tesislerin açılış törenlerine katılacak.
EURO 2024 ELEMELERİ
19: 00 Azerbaycan - Avusturya
21: 45 Cebelitarık - İrlanda Cumhuriyeti
21: 45 Yunanistan - Hollanda
21: 45 Belçika - İsveç
21: 45 Bosna-Hersek - Portekiz
21: 45 İzlanda - Lihtenştayn
21: 45 Lüksemburg - Slovakya
- TFF 3. Lig'de 6. hafta tek maçla tamamlanacak.