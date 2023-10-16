A Milli Futbol Takımı EURO 2024'e katılmaya hak kazandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Letonya'yı 4-0 mağlup ederek EURO 2024'e katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya'yı 4-0 mağlup ederek, Almanya'da düzenlenecek turnuvaya katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Letonya'yı 4-0 mağlup ederek EURO 2024'e katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızı kutluyor, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 'Bizim Çocuklar'a şimdiden başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.