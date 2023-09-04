A Milli Futbol Takımı Ermenistan maçının hazırlıklarını sürdürdü

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas ve rondo çalışmaları yapıldı. Futbolcuların bir kısmı ise tedbir amaçlı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ile 8 Eylül Cuma günü Eskişehir'de karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Salonda gerçekleştirilen günün ilk idmanının ardından, ikinci çalışma saat 18.00'de antrenman sahasında yapıldı. Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetimindeki idmanda, ısınmanın ardından pas ve rondo çalışmaları yapıldı. Daha sonra hücum varyasyonları üzerinde durulurken, şut çalışmasıyla antrenman tamamlandı.

Dün akşam lig maçı oynayan futbolculardan İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Yusuf Sarı, akşam antrenmanına katılmayıp salonda rejenerasyon çalışması yaparken, Cenk Özkacar, Salih Uçan ve Umut Nayir ise tedbir amaçlı olarak fizyoterapist eşliğinde kendilerine uygulanan program dahilinde çalıştı. Sabah yapılan salon antrenmanına katılan Mert Günok ve Onur Bulut'a ise akşam idmanı için istirahat verildi.

Uçuş programı nedeniyle akşam saatlerinde kampa katılacak Hakan Çalhanoğlu ile bu akşam Hollanda'nın Utrecht kentinde düzenlenecek Eredivisie Ödül Töreni'ne katılacak Orkun Kökçü antrenmanda yer almadı.

Ay-Yıldızlıların bu akşam yaptığı çalışmayı TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da izledi.

Milliler, yarın saat 18.00'de basına açık olarak yapacağı idmanla Ermenistan maçının hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL