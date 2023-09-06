A Milli Futbol Takımı, Ermenistan maçı için Eskişehir'e geldi

8 Eylül'deki Türkiye- Ermenistan maçı için Eskişehir'e gelen A Milli Futbol Takımını, kalacağı otelin önünde Bando Eses karşılandı.

8 Eylül Cuma akşamı 21.45'te Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek olan Türkiye-Ermenistan mücadelesi için A Milli Futbol Takımımız Eskişehir'e geldi. Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı'na iniş yapan uçaktan inen A Milli Takım kafilesi, kalacakları otelin önünde Eskişehirli futbol severler ve Bando Eses tarafından karşılandı. Bazı futbolcular taraftarlarla bir araya gelip fotoğraf çektirdi.

Bando Eses'in marşlarını duyan A Milli Takım oyuncuları, hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. - ESKİŞEHİR