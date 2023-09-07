A Milli Futbol Takımı, Ermenistan ile tarihinde 4. kez karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında yarın Eskişehir'de karşılaşacağı Ermenistan ile tarihinde 4. kez karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip Ermenistan ile oynadığı tamamı resmi olan 3 karşılaşmayı da kazanmayı başardı. Milli Takım, rakibiyle oynadığı 3 karşılaşmada 6 gol atarken, kalesinde ise 1 gole izin verdi. İlk iki karşılaşma 2-0, son maç ise 2-1 sonuçlandı.