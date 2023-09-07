A Milli Futbol Takımı, Ermenistan ile tarihinde 4. kez karşılaşacak
A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında yarın Eskişehir'de karşılaşacağı Ermenistan ile tarihinde 4. kez karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip Ermenistan ile oynadığı tamamı resmi olan 3 karşılaşmayı da kazanmayı başardı. Milli Takım, rakibiyle oynadığı 3 karşılaşmada 6 gol atarken, kalesinde ise 1 gole izin verdi. İlk iki karşılaşma 2-0, son maç ise 2-1 sonuçlandı.
A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında yarın Eskişehir'de karşılaşacağı Ermenistan ile tarihinde 4. kez karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlı ekip Ermenistan ile oynadığı tamamı resmi olan 3 karşılaşmayı da kazanmayı başardı.
Milli Takım, rakibiyle oynadığı 3 karşılaşmada 6 gol atarken, kalesinde ise 1 gole izin verdi.
İlk iki karşılaşma 2-0
Türkiye ile Ermenistan 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde aynı grupta yer aldı. 6 Eylül 2008'de Ermenistan'ın Hrazdan şehrinde oynanan maçı ay-yıldızlı ekip Tuncay Şanlı ve Semih Şentürk'ün golleriyle 2-0 galip tamamladı.
Milli takım 14 Ekim 2009'da Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi de Halil Altıntop ve Servet Çetin ile bulduğu gollerle 2-0 kazanmayı bildi.
Son maç 2-1
A Milli Futbol Takımı, Ermenistan ile oynadığı son maçı 2-1 kazandı. UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında rakibiyle Erivan'da karşı karşıya gelen Türkiye, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı galip tamamlamayı başardı.
Ay-yıldızlı ekibe galibiyeti getiren goller Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.
Geride kalan maçlar
İki ülke A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|25.03.2023
|Erivan
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|2-1
|14.10.2009
|Bursa
|Dünya Kupası Elemeleri
|2-0
|06.09.2008
|Hrazdan
|Dünya Kupası Elemeleri
|2-0