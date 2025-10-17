Haberler

A Milli Futbol Takımı, Dünya Sıralamasında 26. Sıraya Yükseldi

A Milli Futbol Takımı, Dünya Sıralamasında 26. Sıraya Yükseldi
A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın ekim ayı dünya sıralamasında 1 basamak yükselerek 26. sıraya yerleşti. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan ve Gürcistan'ı mağlup eden milliler, toplamda 1570 puana ulaştı.

A Milli Futbol Takımı, FIFA ekim ayı dünya sıralamasında bin 570 puanla 1 basamak yükselerek 26. sırada yer aldı.

FIFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ekim ayı dünya sıralamasında A Milli Futbol Takımı yükselişe geçti. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ve Gürcistan'ı mağlup eden milliler, bin 570 puanla 1 basamak yükselerek 26. sıraya çıktı.

Bu ay zirvede yine İspanya yer alırken, Arjantin 2. sıraya yükseldi, Fransa ise 3. basamağa geriledi. Almanya da 2 basamak çıkarak 10. sırada yer aldı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralamasının, 21 Kasım 2025 tarihinde açıklanacağı ifade edildi.

FIFA ekim ayı dünya sıralamasının ilk 10'unda yer alan ülkeler şöyle:

1 - İspanya: 1880.76 puan

2 - Arjantin: 1872.43 puan

3 - Fransa: 1862.71 puan

4 - İngiltere: 1824.3 puan

5 - Portekiz: 1778 puan

6 - Hollanda: 1759.96

7 - Brezilya: 1758.85 puan

8 - Belçika: 1740.01 puan

9 - İtalya: 1717.15 puan

10 - Almanya: 1713.3 puan - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
