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A Milli Futbol Takımı Çekya'yı Mağlup Ederek Son 16 Turuna Yükseldi

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı, Çekya'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Ay-yıldızlılar, Avusturya ile karşılaşacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı, Hamburg'da karşılaştığı Çekya'yı 2-1 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. Ay-yıldızlılar, bu turda Avusturya ile karşılaşacak.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Barış Alper'in yerden ceza sahasına ortasında penaltı noktasının gerisindeki Kenan Yıldız'ın vuruşunda kaleci Stanek topu oyun alanına çeldi. Dönen topa İsmail Yüksek'in çektiği şutta ise bu kez savunma araya girdi. Meşin yuvarlağın tekrar sahibi olan İsmail, sol çaprazdaki Hakan'a pasını aktardı. Bu oyuncunun yerden sert vuruşu filelerle buluştu. 0-1

66. dakikada sağ kanattan kullanılan uzun taç atışında Mert Günok, Chory ile çıktığı hava topu mücadelesinde meşin yuvarlağı kontrol edemedi. Chory'nin yakın mesafeden vuruşunu savunma çizgiden çıkardı. Dönen topu ceza alanı içi sağ çaprazında önünde Soucek'in gelişine vuruşu ağlara gitti. 1-1

90+4. dakikada Orkun'un pasında ceza sahası içi sol tarafında topu alan Cenk Tosun çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

Stat: Volkspark Hamburg

Hakemler: Istvan Kovacs, Vasile Marinescu, Ovidiu Artene

Çekya: Stanek (Kovar dk. 55), Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod (Lingr dk. 75), D. Jurasek, Barak, Chytil (Kuchta dk. 55), Hlozek (Chory dk. 55)

Yedekler: Jaros, Zima, Vitik, Sevcik, Schick, Doudera, Cerny, Cerv, Vlcek, Sulc, M. Jurasek

Teknik Direktör: Ivan Hasek

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Okay Yokuşlu dk. 63), Salih Özcan (Kaan Ayhan dk. 46), Arda Güler (Cenk Tosun dk. 76), Hakan Çalhanoğlu (Orkun Kökçü dk. 86), Kenan Yıldız (Kerem Aktürkoğlu dk. 76), Barış Alper Yılmaz

Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, İrfan Can Kahveci, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Vincenzo Motella

Goller: Hakan Çalhanoğlu (dk. 51), Cenk Tosun (dk. 90+4) (Türkiye), Soucek (dk. 66) (Çekya)

Kırmızı kart: Barak (dk. 20), Chory (Maç sonu) (Çekya)

Sarı kartlar: Salih Özcan, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Arda Güler (Türkiye), Schick, Jaros, Cerv, Krejci, Soucek (Çekya) - HAMBURG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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