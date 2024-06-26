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A Milli Futbol Takımı Çekya maçında 7 değişiklik yaptı

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella son oynadıkları Portekiz maçının 11'ine göre Çekya karşısında 7 değişiklik yaptı. Milliler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'ndaki son maçlarına çıktı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella son oynadıkları Portekiz maçının 11'ine göre Çekya karşısında 7 değişiklik yaptı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu 3. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, Volkspark Stadyumu'nda Çekya ile mücadele ediyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella son oynadıkları maça göre Çekya karşısında 7 futbolcuyu değiştirdi.

Sakatlığı geçen Mert Günok kalede yer alırken, Arda Güler de Gürcistan mücadelesinin ardından 11'e döndü. Sarı kart cezası bulunan Abdülkerim Bardakcı ise kadroda bulunmuyor.

Milliler mücadeleye; Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, İrfan Can Kahveci, Kaan Ayhan, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün ve Bertuğ Yıldırım bekledi.

Hamburg kırmızı-beyaz

Türk taraftarlar, Almanya'da düzenlenen şampiyonada millileri yalnız bırakmıyor. Dortmund'dan sonra Hamburg sokakları da bugün kırmızı-beyaz bayraklarla doldu. Volkspark Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada tribünlerin çoğunun Türk taraftarlardan oluştu. Taraftarlar maç öncesinde tezahüratlarla, millileri müsabakaya hazırladı.

Bakan Osman Aşkın Bak tribünden takip etti

Mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, mücadeleyi tribünden takip etti. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı izledi. - HAMBURG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella Portekiz Futbol Spor Güncel Haberler

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