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A Milli Futbol Takımı Çekya maçı öncesi yürüyüş gerçekleştirdi

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçı öncesi Çekya ile karşılaşacağı Volkspark Stadı'nda yürüyüş gerçekleştirdi. Teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolcular, stadın zeminini kontrol etti.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında yarın Çekya ile karşılaşacağı Volkspark Stadı'nda yürüyüş gerçekleştirdi.

Karşılaşmanın son hazırlığını sabah saatlerinde Barsinghausen'deki kamp merkezinde yapan milliler, uçakla Hamburg'a geldi ve ardından Volkspark Stadı'na geçti.

Yürüyüş sırasında teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolcular, stadın zeminini kontrol etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da yürüyüşte yer aldı.

Kaynak: AA / Spor

A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella Futbol Spor Güncel Haberler

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