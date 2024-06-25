A Milli Futbol Takımı, Çekya maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu son maçında 26 Haziran Çarşamba günü TSİ 22.00'de Çekya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre Barsinghausen'deki kamp merkezinde yapılan antrenman, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi.

Fitness salonunda yapılan mobilizasyon ve kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, daha sonra sahada devam etti. Milli takım kampına bugün katılan kaleci Muhammed Şengezer de antrenmanda yer aldı.

Bir süredir sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci ve dün bireysel antrenman yapan Arda Güler, takımla çalıştı.

Ayak bileğinde travma oluşan Orkun Kökçü ve dizinde ağrısı bulunan Mert Günok ise tedavileri sebebiyle idmanda yer almadı.

A Milli Futbol Takımı, bugün TSİ 12.15'te son antrenmanını yaparak hazırlıklarını tamamlayacak. Teknik direktör Vincenzo Montella ve bir futbolcu, TSİ 19.00'da basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.