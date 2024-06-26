A Milli Futbol Takımı, Çekya ile Golsüz Berabere Kaldı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı, Çekya ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Hlozek'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Provod'un sert şutunda kaleci Mert Günok soluna uzanarak topu kornere çeldi.

15. dakikada sağ taraftan Coufal'ın kullandığı uzun taç atışında ön direkte Hlozek, meşin yuvarlağı kafayla geriye aşırttı. Arka direkte topa iyi yükselen Hranac'ın kafa vuruşu üstten auta gitti.

20. dakikada Çekya'da Barak, orta sahada Salih Özcan'a yaptığı müdahale sonrası hakem Kovacs tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

45. dakikada Arda Güler'e yaptığı baskı sonucu orta sahada topun sahibi olan Provod, uzun süre topla ilerledikten sonra sol taraftan ceza sahasına sokulan Jurasek'e pasını aktardı. Bu oyuncunun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

Stat: Volkspark Hamburg

Hakemler: Istvan Kovacs, Vasile Marinescu, Ovidiu Artene

Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, D. Jurasek, Barak, Chytil, Hlozek

Yedekler: Kovar, Jaros, Zima, Vitik, Sevcik, Schick, Kuchta, Doudera, Cerny, Chory, Lingr, Cerv, Vlcek, Sulc, M. Jurasek

Teknik Direktör: Ivan Hasek

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, İrfan Can Kahveci, Kaan Ayhan, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Vincenzo Motella

Kırmızı kart: Barak (dk. 20) (Çekya)

Sarı kartlar: Salih Özcan, Kenan Yıldız (Türkiye), Schick (Çekya) - HAMBURG