A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

17.00 A Milli Futbol Takımı, deplasmanda oynanacak Bulgaristan maçının hazırlıklarını basına kapalı antrenmanla devam edecek.

TFF İLE THY ARASINDA ANA SPONSORLUK ANLAŞMASI

11.00 Türkiye Futbol Federasyonu ile Türk Hava Yolları milli takımlar ana sponsorluk sözleşmesi imzalanacak. Törene TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Milli Kadın Futbol Takımı Kaptanı Didem Karagenç ve A Milli Erkek Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu katılacak.

GALATASARAY

- Sarı-kırmızılı ekip, günü izinli olarak geçirecek.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertli ekip, günü izinli olarak geçirecek.

BEŞİKTAŞ

- Siyah-beyazlı ekip, günü izinli olarak geçirecek.

ÜMİT MİLLİ TAKIM

- 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Grubu'nda Litvanya ve Macaristan ile karşı karşıya gelecek Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürecek.

BASKETBOL

- EuroCup

20.00 Beşiktaş Gain - London Lions

- FIBA Şampiyonlar Ligi

20.00 Galatasaray MCT Technic - Igokea

VOLEYBOL

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

13.00 THY - Aras Spor

15.30 Aydın Büyükşehir Belediyespor - Bahçelievler Bld.

17.30 Kuzeyboru - Beşiktaş