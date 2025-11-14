A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan ile Önemli Maça Çıkacak

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında yarın Bursa'da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımı, yarın saat 20.00'de Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda Bulgaristan ile mücadele edecek. Milliler, grupta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucunda aldığı 9 puanla 2. sırada bulunuyor. Puanı olmayan Bulgaristan ise son sırada yer alıyor.

Ay-yıldızlılar, Bulgaristan karşısında alacağı puan ya da puanlarla grubu ilk iki sırada tamamlamayacak ve play-off hakkı elde edecek.

Mililer, bu müsabakanın ardından 18 Kasım Salı günü deplasmanda İspanya ile oynayacak.

25. randevu

Türkiye ile Bulgaristan bugüne kadar 18'i özel, 5'i Balkan Kupası ve 1'i de Dünya Kupası elemeleri olmak üzere toplam 24 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 8 kez sahadan galip ayrılırken, 10 defa da mağlup oldu. 6 maç da berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda ay-yıldızlılar rakip fileleri 42 kez havalandırırken, kalesinde ise 44 gol gördü.

İki takım arasında son olarak 11 Ekim'de Sofya'da oynanan karşılaşmayı A Milliler, 6-1'lik skorla kazandı.

Millilerin 646. müsabakası

Milliler, 358'i resmi, 287'si özel toplam 645 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 254 galibiyet elde ederken, 241 mağlubiyet ve 150 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 891 gol kaydederken, kalesinde ise 924 gole engel olamadı.

Vincenzo Montella 28. maçında

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, millilerle bugüne kadar 20'si resmi, 7'si özel olmak üzere 25 müsabaka oynadı. Montella yönetimindeki ay-yıldızlılar, bu mücadelelerde 15 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadroda 28 futbolcu yer aldı. Danimarka'nın FC Midtjylland takımında forma giyen Aral Şimşir, ilk kez A Milli Takım'a davet edilirken, RAMS Başakşehir'den Yusuf Sarı da yaklaşık 2 yıllık aranın ardından aday kadroya çağrıldı. Kadrodan çıkarılan Eren Elmalı'nın yerine de Mustafa Eskihellaç, Bulgaristan ve İspanya maçlarının aday kadrosuna dahil edildi.

Montella'nın aday kadroya davet ettiği futbolcular şöyle:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Savunma: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

Nicolas Walsh düdük çalacak

Türkiye ile Bulgaristan arasında oynanacak karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Nicolas Walsh yönetecek. Walsh'un yardımcılıklarını Francis Connor ve Daniel McFarlane yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Donald Robertson olacak. Maçta Andrew Dallas VAR, Steven McLean ise AVAR olarak görev alacak. - İSTANBUL