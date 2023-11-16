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A Milli Futbol Takımı Berlin'e hareket etti

A Milli Futbol Takımı, Almanya ile yapacağı özel maç için Berlin'e hareket etti. İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen imza törenine katılan takım, özel uçakla Berlin'e gitti. Hakan Çalhanoğlu ise aday kadrodan çıkarıldığı için ayrıldı.