A Milli Futbol Takımı Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükseldi

A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselmesini Berlin'in merkezi Kudamm'da yaklaşık 10 bin kişi kutladı.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı. Millilerin, EURO 2024'te çeyrek finale yükselmesi Almanya'nın başkenti Berlin'de büyük bir coşkuyla kutlandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sokaklara çıkan Berlinli Türkler, üzerlerinde milli takım formalarıyla ve ellerinde Türk bayraklarıyla zaferi kutladı. Bazı taraftarlar şehir içinde araba konvoyları oluşturdu. Karşılaşmanın hemen ardından, Türk mahallesi olarak bilinen Berlin'in Kreuzberg semtinde Türk taraftarlar, Oranienstrasse Caddesi'ni trafiğe kapadı ve kutlamalara başladı. Önce caddenin tekrar trafiğe açılması için olay yerine gelen polis, daha sonra bir müddet kutlama yapılmasına müsaade etmek için geri çekildi.

Başkentteki kutlamanın ana merkezi yine Kurfürstendamm Caddesi üzerinde oldu. Türk taraftarlar gecenin ilerleyen saatlerinde, kısaca Kudamm olarak da isimlendirilen Kurfürstendamm Caddesi üzerindeki tarihi Kaiser-Wilhelm-Gedachtnis-Kirche Kilisesi önünde toplandı. Polis, sokağa çıkan ara yolları araç trafiğine kapatarak, kutlamalara yardımcı oldu. Kudamm'da toplanan yaklaşık 10 bin Türk taraftar, Türk bayraklarıyla ve milli takım formalarıyla gecenin ilerleyen saatlerine kadar büyük bir coşkuyla Avusturya zaferini kutladı. Polis zaman zaman renkli gaz fişeği kullanılmaması ve havai fişek atılmaması konusunda taraftarları uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen bazı taraftarlar göz altına alındı. Kutlamalarda, Türk bayraklarının yanısıra Azarbeycan, Filistin, Doğu Türkistan ve Bosna Hersek bayraklarının da dalgalandığı görüldü. Polis gecenin geç saatlerinde Almanca ve Türkçe anonslar yaparak artık kutlamalara son verilmesini ve caddenin boşaltılmasını istedi. - BERLİN