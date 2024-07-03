A Milli Futbol Takımı Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükseldi

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1'lik skorla yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nın zaferi Yalova'da coşkuyla kutlandı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te gruptan çıkarak son 16 turuna kalan A Milli Futbol Takımı, Avusturya ile karşılaştı. Yalova'da kurulan dev ekranlarda maçı izleyen seyirciler mücadele esnasında heyecan dolu anlar yaşadı. Merih Demiral'ın golleriyle Milliler müsabakayı 2-1'lik skorla kazanmasıyla vatandaşlar, Yalova meydanında çeyrek finale yükselmenin sevincini yaşadı. Mücadele sonrası çok sayıda vatandaş araçlarıyla sokaklara çıkarak Avusturya karşısında kazanılan zaferi doyasıya kutladı. - YALOVA