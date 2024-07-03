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A Milli Futbol Takımı Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turu maçında Avusturya'yı 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Ankaralı taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turu maçında Avusturya'yı 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Ankaralı taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı.

EURO 2024'te son 16 turunda Avusturya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. A Milli Futbol Takımı bu skorla çeyrek finale yükselerek Hollanda'nın rakibi oldu. Maçın bitimiyle beraber taraftarlar Bahçeli 7'nci Cadde'de toplandı. Hep bir ağızdan marş söyleyen taraftarlar, daha sonra uzun süre takımları lehine tezahüratta bulundu. Bazı taraftarların yanlarında getirdikleri meşaleleri yakması ve havai fişekleri fırlatması kutlamalarda renkli görüntülerin yaşanmasını sağladı. Çeşitli semtlerden araçlarıyla Bahçeli'ye gelen çok sayıda taraftar da kornalar eşliğinde kutladı. Kutlamalar nedeniyle zaman zaman trafikte yoğunluk yaşandı. Polis güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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