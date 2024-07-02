A Milli Futbol Takımı Avusturya maçında 3 değişiklik yaptı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella son oynadıkları Çekya maçının 11'ine göre Avusturya karşısında 3 değişiklik yaptı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı, son 16 turunda Leipzig Stadyumu'nda Avusturya ile karşı karşıya geliyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella son oynadıkları Avusturya müsabakasının 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Montella, Samet Akaydin, Hakan Çalhanoğlu ve Salih Özcan'ın yerine Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Orkun Kökçü'ye görev verdi.

Millilerde Hakan Çalhanoğlu ile Samet Akaydin sarı kart cezalarından dolayı kadroda bulunmuyor.

A Milliler müsabakaya; Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz 11'i ile başladı.

Yedekler ise, Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün ve Bertuğ Yıldırım bekledi.

Leipzig kırmızı-beyaz

Türk taraftarlar, Almanya'da düzenlenen şampiyonada millileri tribünlerde yalnız bırakmıyor. Dortmund ve Hamburg'dan sonra Liepzig sokakları da kırmızı-beyaz bayraklarla doldu. Leipzig Stadyumu'nda oynanan müsabakada tribünlerin büyük çoğunluğunu Türk taraftarları doldurdu. Taraftarlar mücadele öncesinde tezahüratlarla ay-yıldızlılara destek verdi.

Bakan Osman Aşkın Bak tribünden takip etti

Mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, mücadeleyi tribünden takip etti. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı izledi. - LEİPZİG