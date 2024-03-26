A Milli Futbol Takımı Avusturya deplasmanında

Hazırlık maçında Avusturya ile deplasmanda karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Macaristan ile 4 gün önce oynanan hazırlık karşılaşmasına göre ilk 11'de 9 değişikliğe gitti.

Ay-yıldızlı ekipte, Macaristan maçında ilk 11'de sahaya çıkan Mert Günok, Zeki Çelik, Samet Akaydın, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Orkun Kökçü ve Enes Ünal'ın yerine bu mücadelede; Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Cenk Özkaçar, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de yer aldı.

Macaristan maçında ilk 11'de yer alan Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız ise Avusturya maçında da aynı şansı buldu.

Milli takımın yedek kulübesinde ise Mert Günok, Muhammed Şengezer, Zeki Çelik, Samet Akaydın, Orkun Kökçü, Enes Ünal, Yusuf Yazıcı, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Kabak, İsmail Yüksek, Abdülkadir Ömür, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Can Uzun ve Oğuz Aydın yer aldı.

Arda Güler ilk 11'de

A Milli Takım'ın genç oyuncularından Arda Güler, Avusturya karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

Macaristan karşılaşmasında yedekler arasında yer alan Arda, karşılaşmanın 61. dakikasında Orkun Kökçü'nün yerine oyuna dahil olmuştu.

Avusturya karşılaşmasıyla 6. kez milli formayı giyen Arda Güler, ikinci kez ilk 11'de şans buldu. Arda, A Milli Takımla ilk 11'de sahaya ilk kez Türkiye'nin deplasmanda Letonya'yı 3-2 mağlup ettiği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubu maçında çıkmıştı.

Kenan Yıldız forvette

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kenan Yıldız'a bu kez forvette görev verdi.

Macaristan maçında sol açıkta görev yapan Kenan, Avusturya karşısında ay-yıldızlı ekibin en uçtaki ismi oldu.

Viyana'da Türkiye'ye büyük destek

A Milli Futbol Takımı'na, Avusturya deplasmanında Türk taraftarlar büyük destek verdi.

Ernst Happel Stadı'nın tribünlerinde kendilerine ayrılan tribünü tamamen dolduran Türk taraftarlar, milli takımı destekledi.

Avusturyalı taraftarların arasında da ay-yıldızlı bayraklarıyla çok sayıda Türk taraftar olduğu görüldü.