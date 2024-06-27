A Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıktı

A Milli Futbol Takımı, 6. kez mücadele ettiği Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk kez yabancı bir teknik direktör yönetiminde gruptan çıkmayı başardı.

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, Gürcistan'ı 3-1 ve Çekya'yı da 2-1 yenerek 6 puanla, aynı puana sahip Portekiz'in ardından grubu ikinci sırada tamamlayarak, son 16 turuna yükseldi.

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2000'de Mustafa Denizli önderliğinde 4 puan; EURO 2008'de de Fatih Terim ile 6 puan toplayarak grup aşamasını geçmişti.

Türkiye, 2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği finallerde gruptan çıkıp çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti.

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Yarı finalde Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa şampiyonaları tarihindeki en iyi derecesine imza attı.

Türkiye'nin tüm golleri farklı oyunculardan

Turnuvada attığı 5 golle en golcü takımlar sıralamasında üçüncü basamakta yer alan Türkiye'nin tüm golleri farklı oyunculardan geldi.

Grup aşamasında ay-yıldızlı ekibin gollerini Mert Müldür, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun attı.

Yalnızca Portekiz maçında gol atamayan Türkiye, grupta oynadığı 3 maçta da kalesinde gol gördü. Beş gol atan milli takım, üç maçta toplam beş de gol yedi.

En çok sarı kart gören takım Türkiye

A Milli Takım, EURO 2024'te oynadığı 3 maçta toplam 16 sarı kart gördü ve grup aşamasında en fazla kart gören takım oldu.

Türkiye'nin ardından grup aşamasında en fazla sarı kart gören takımlar sıralamasında 13 kartla Çekya ve 10'ar sarı kartla Avusturya ile Macaristan üst sıralarda yer aldı.

Abdülkerim Bardakcı, Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın 2'şer sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Abdülkerim, cezasını Çekya maçında çekti, Hakan ve Samet ise Avusturya maçında forma giyemeyecek.

Grup aşamasında yalnızca 3 kırmızı kart çıktı, bunların ikisini Çek, birini ise İskoç oyuncular gördü.

26 futbolcunun 21'i forma giydi

Teknik direktör Vincenzo Montella, grup aşamasında 26 kişilik aday kadrosundaki 21 oyuncuya forma şansı verdi.

İrfan Can Kahveci, Uğurcan Çakır, Ahmetcan Kaplan, Semih Kılıçsoy ve Bertuğ Yıldırım şampiyonada henüz süre bulamayan isimler oldu.

Son 16'ya kalan en genç takım Türkiye

Ay-yıldızlılar, 25,8 yaş ortalamasıyla EURO 2024'te son 16 turuna kalan en genç takım oldu.

A Milli Futbol Takımı'nda 20 yaş altında 3 oyuncu bulunuyor. 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy, 19 yaşındaki Arda Güler ve Kenan Yıldız milli takımın genç oyuncuları olarak dikkati çekiyor.

Türkiye'nin ardından son 16 turunun en genç ekipleri sıralamasında İngiltere (26,1), Hollanda (26,4), İtalya (26,5) ve Avusturya (26,7) geliyor.???????

Türkiye'nin son 16 turundaki rakibi Avusturya devleri geçti

A Milli Futbol Takımının, son 16 turundaki rakibi Avusturya, güçlü rakiplerini geçerek lider olarak gruptan çıkmayı başardı.

Son Dünya Kupası finalisti Fransa'nın yanı sıra Avrupa'nın önemli futbol ülkeleri Hollanda ve Polonya ile mücadele eden Avusturya, 2 galibiyetle 6 puanla zirvede yer aldı. İlk maçında Fransa'ya 1-0 kaybeden Ralf Rangnick'in ekibi, ikinci maçında Polonya'yı 3-1 ve son maçında da Hollanda'yı 3-2 mağlup etti.

Türkiye ile Avusturya, 2 Temmuz Salı günü Leipzig'de çeyrek finale çıkmak için karşı karşıya gelecek.