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A Milli Futbol Takımı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale kaldı

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A Milli Futbol Takımı, 2000 ve 2008 yıllarından sonra tarihinde 3. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale kaldı.

A Milli Futbol Takımı, 2000 ve 2008 yıllarından sonra tarihinde 3. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale kaldı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda A Milli Futbol Takımı, Leipzig Stadyumu'nda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Müsabakadan 2-1 galip ayrılan milliler adını bir üst tura yazdırdı. Ay-yıldızlılar bu sonuçla Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 3. kez çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.

Kırmızı-beyazlılar, 2000 ve 2008 yılından sonra bu başarıyı tekrarladı. - LEİPZİG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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