A Milli Futbol Takımı Almanya'yı 3-2 Mağlup Etti
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A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve penaltıdan Yusuf Sarı kaydetti. Almanya'nın golleri ise Havertz ve Füllkrug'dan geldi.
Stat: Berlin Olimpiyat
Hakemler: Bartosz Frankowski, Marcin Boniek, Jakub Winkler (Polonya)
Almanya : Trapp, Henrichs, Rüdiger, Tah, Kimmich (Dk. 72. Goretzka), İlkay Gündoğan, Sane, Wirtz (Dk. Gnabry), Brandt (Dk 82 Ducksch), Havertz, Füllkrug
Türkiye : Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 63 Eren Elmalı), İsmail Yüksek (Dk. 46 Salih Özcan), Emre Akbaba (Dk. 34. Abdülkadir Ömür), Kaan Ayhan, Yusuf Yazıcı (Dk. 63 Barış Alper Yılmaz), İrfan Can Kahveci (Dk. 63 Yusuf Sarı), Kenan Yıldız (Dk. 73 Kerem Aktürkoğlu)
Goller: Dk. 5 Kai Havertz, Dk. 49. Niklas Füllkrug ( Almanya ), Dk. 38 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 45+2 Kenan Yıldız, Dk. 71 Yusuf Sarı (Penaltıdan) ( Türkiye )
Sarı kartlar: Dk. 27 Ozan Kabak, Dk. 34 İrfan Can Kahveci, Dk. 57 Abdülkadir Ömür, Dk 90+6 Abdükerim Bardakçı ( Türkiye )
Türkiye, hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı Almanya'yı 3-2 mağlup etti.
49. dakikada Almanya beraberliği yakaladı. Florian Wirtz ceza sahasında bulunan Niklas Füllkrug pası aktardıktan sonra bu futbolcunun sert bir vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2
54. dakikada Salih Özcan yaklaşık 18 metreden attığı şutunda top sol kale direğine çarparak auta çıktı.
64. dakikada Almanya'nın köşe vuruşu sonrasında Kimmich'in kafa vuruşunda top kaleci Altay'da kaldı.
71. dakikada Türkiye bir kez daha önce geçti. Abdülkerim Bardakçı'nın pasında top Almanya'nın ceza sahasında Havertz'in koluna çarptı. Hakem VAR incelemesinden sonra penaltı verdi. Topun başına geçen Yusuf Sarı penaltıyı gole çevirdi. 2-3
74. dakikada Alman Milli Takımı sağ kanattan geliştirdiği atakta Brandt kaleci Altay Bayındır ile karşı kaşıya kaldı. Brandt'ın şutunda golü Altay ayağıyla önledi.
82. dakikada Kerem Aktürkoğlu sol kanattan ceza sahası çizgisine kadar taşıdığı topu Barış Alper Yılmaz'a aktardı. Barış Alper Yılmaz'ın kaleye gönderdiği topu kaleci Trapp zorlukla çıkardı.
Karşılaşma Türkiye'nin 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.