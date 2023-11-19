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A Milli Futbol Takımı Almanya'yı 3-2 Mağlup Etti

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve penaltıdan Yusuf Sarı kaydetti. Almanya'nın golleri ise Havertz ve Füllkrug'dan geldi.