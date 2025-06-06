A Milli Futbol Takımı, ABD ile Özel Maç İçin Hazır

A Milli Futbol Takımı, ABD ile Özel Maç İçin Hazır
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A Milli Futbol Takımı, ABD ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda tüm futbolcular yer aldı. Antrenman sonrası Milliler, yarın TSİ 22.40'da ABD ile sahaya çıkacak.

A Milli Futbol Takımı, ABD ile yarın oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Pratt & Whitney Stadyumu'ndaki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki çalışmaya, aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik idman yapıldı.

Çalışmayı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Milliler, yarın TSİ 22.40'ta ABD ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor
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