A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruplardan çıkma başarısı gösterdi

A Milli Futbol Takımı, 2000 ve 2008 yıllarından sonra tarihinde 3. kez Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarından çıkma başarı gösterdi.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu 3. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, Volkspark Stadyumu Çekya ile karşı karşıya geldi. Müsabakadan 2-1 galip ayrılan milliler puanını 6 yaptı ve grubu ikinci sırada tamamladı. Ay-yıldızlılar bu sonuçla Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 3. kez gruptan çıkması başarısı gösterdi.

Kırmızı-beyazlılar, 2000 ve 2008 yılından sonra bu başarıyı tekrarladı. - HAMBURG