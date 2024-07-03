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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşacak

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşacak. Milliler, son 16 turunda Avusturya'yı mağlup ederek turu atladı. Karşılaşma 6 Temmuz Cumartesi günü Berlin'de oynanacak.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde 6 Temmuz Cumartesi günü Berlin'de Hollanda ile karşılaşacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda A Milli Futbol Takımı, Avusturya'yı 2-1 mağlup etti ve turu atlayan taraf oldu. Milliler, son 16 turunda Romanya'yı eleyen Hollanda ile çeyrek finalde mücadele edecek.

İki ülke arasındaki müsabakada 6 Temmuz Cumartesi günü TSİ 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. - LEİPZİG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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