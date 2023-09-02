A Milli Erkek Voleybol Takımı Yunanistan'ı Mağlup Etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki üçüncü maçında Yunanistan'ı 3-1 mağlup etti ve organizasyondaki ilk galibiyetini aldı. Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında Portekiz ile karşılaşacak.